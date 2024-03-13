Выплаты детям погибших добровольцев увеличили: цифры

Как изменится размер выплат для детей погибших

Правительство увеличило размер государственной социальной помощи детям погибших защитников-добровольцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

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В частности, Кабмин урегулировал вопросы выплат соцпомощи и детям добровольцев, которым в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" установлен статус члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины.

Речь идет о детях погибших (умерших) защитников и защитниц Украины из числа лиц, добровольно участвовавших в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, и не входивших в состав добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО).

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Таким образом, с 1 апреля автоматически будут повысшены размеры выплаты с 2361 грн до 7800 грн на одного несовершеннолетнего и до 6100 грн на каждого, если в семье двое и более детей.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.