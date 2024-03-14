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В Ирландии начали действовали новые правила для украинских беженцев

Новоприбывших беженцев из Украины в Ирландии будут размещать только на 90 дней в государственном жилье
 |  Автор: Ольга Опенько
В Ирландии начали действовали новые правила для украинских беженцев
Иллюстративное фото / Getty Images

В Ирландии начали действовали новые правила для украинских беженцев. С 14 марта новоприбывших будут размещать в государственное жилье всего на 90 дней, пишет thejournal.ie.

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Новоприбывших беженцев из Украины в Ирландии будут размещать только на 90 дней в государственном жилье, в это время им будут выплачивать сокращенные выплаты – 38,80 евро на взрослого и 28,90 евро на ребенка в неделю.

Если беженец выезжает из государственного жилья и арендует его самостоятельно, может претендовать на более высокие выплаты. Прибывшие ранее беженцы по прежнему будут получать 220 евро на взрослого в неделю.

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В правительстве сообщили об новых центрах, где новоприбывших украинских беженцев будут размещать на 90 дней:

  • Баллиоган (Ballyogan Road), Дублин (вместимость: 392);
  • Страдбалли (Stradbally), графство Лииш, (вместимость: 950);
  • Фернбанк (Fernbank), Лимерик (вместимость: 250);
  • Панчестаун (Punchestown), графство Килдер (вместимость: 378);
  • центр на улице Джеральда Гриффина (Gerald Griffin Street), город Корк (вместимость: 107).

В Департаменте интеграции отметили, что в этих заведениях размещения люди будут обеспечены питанием, стиркой и другими услугами. Поддержка этих центров будет сосредоточена на ориентации на жизнь и работу в Ирландии, вариантах самостоятельного поиска жилья и интеграционной поддержкой.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.

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