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Можно ли отказаться от прохождения ВВК: ответ

Теоретически, человек может отказаться проходить ВВК
 |  Автор: Ольга Опенько
Можно ли отказаться от прохождения ВВК: ответ
Иллюстративное фото / Getty Images

ВЛК нужно проходить военным обязанным, чтобы в Вооруженных Силах понимали, кого призывать на службу в зависимости от ситуации на фронте. Прямых запретов отказываться от прохождения ВВК в Украине нет, но в то же время его обязанность проходить существует. Об этом рассказала адвокат юридической компании Riako&Partners Катерина Анищенко.

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Зачем проходить ВВК военнообязанным

Медосмотр военнообязанных проводят по решению руководителей ТЦК и СП ВВК ТЦК и СП на сборных пунктах районных (городских) ТЦК и СП или в учреждениях здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности врачами, которые включаются в состав ВВК военкоматов.

Военно-врачебная экспертиза – это медицинский осмотр призывников, военнослужащих и членов их семей (кроме членов семей военнослужащих срочной военной службы), военнообязанных, резервистов (кандидатов в резервисты) и других категорий, объясняет Катерина Анищенко.

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Можно ли отказаться от прохождения ВВК

Теоретически, человек может отказаться проходить ВВК. Заставить ее никто не может, если он не хочет. Однако на практике это будет нести административную ответственность.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" граждане, которые приписаны к призывным участкам и которые только собираются к ним приписываться, обязаны проходить обязательное медицинское освидетельствование. Это необходимо, чтобы выявить у них возможные физические или психические изъяны и чтобы сформировать человеческий резерв, чтобы государство имело в будущем возможность мобилизовать соответствующее количество лиц с учетом потребностей ВСУ и ситуации на фронте.

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