ООН продлила помощь украинским пенсионерам

Кто имеет право на помощь

Всемирная продовольственная программа ООН продлила выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров до конца 2024 года. Деньги смогут получить люди из прифронтовых областей. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Уловия программы:

Право на получение пособия имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

получают пенсию в размере менее 3250 грн;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий);

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.

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Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН производится пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской области.

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