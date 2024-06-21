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ООН продлила помощь украинским пенсионерам

Кто имеет право на помощь
 |  Автор: Ольга Опенько
ООН продлила помощь украинским пенсионерам
Иллюстративное фото / Getty Images

Всемирная продовольственная программа ООН продлила выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров до конца 2024 года. Деньги смогут получить люди из прифронтовых областей. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Уловия программы: 

Право на получение пособия имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

  • получают пенсию в размере менее 3250 грн;
  • проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий);
  • не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.

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Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН производится пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской области.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.

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