Кабмин внес изменения в порядок отправки повесток

Повестка может быть направлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом свидетельствует постановление от 25 июня 2024 г. №747.

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Повестка или другой документ о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки "может быть направлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении".

Норма об "уведомлении о вручении" включена в другие нормативные документы, в частности, Порядок организации и ведения военного учета призывников и Порядок проведения призыва граждан на военную службу.

Правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК с адреса жительства может быть отправлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.

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Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки по почте является:

день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

Ранее мы писали, что избежать мобилизационных проблем, которые могут возникнуть при бронировании работников предприятий, можно путем оформления электронной "брони".