Цены на продукты в Украине: что за год подорожало больше всего

Национальный банк прогнозирует, что темпы роста потребительских цен умеренно увеличатся в ближайшие месяцы

В мае 2024 года оптовые цены на промышленную продукцию от производителей в Украине увеличились на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Украине цены поднялись на 17,0%, а за её пределами – на 4,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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Данные статистического ведомства показывают:

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 11,0%. В Украине рост составил 8,1%, а за её пределами – 18,6%.

Цены в производстве мяса выросли больше всего — на 17,9%, включая внутренний рост на 18,2%.

Цены в производстве молочных продуктов также увеличились значительно — на 12,9%, включая внутренний рост на 12,2%.

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Национальный банк прогнозирует, что темпы роста потребительских цен умеренно увеличатся в ближайшие месяцы.

Ранее мы писали, что во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества, вероятность потери сбережений очень высокая.