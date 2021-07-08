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Курс валют на 8.07.2021: Доллар снова растет

Гривна уступает свои позиции
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 8.07.2021: Доллар снова растет
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 8 июля 2021 года. 

Информация о новом курсе валют доступна на сайте НБУ.  

Курс валют на 8.07.2021: Евро подорожал на три копейки

  • 100 долларов США - 2729 грн (27,29 за доллар, +5 коп.)  
  • 100 евро - 3229 грн (32,29 за евро, +3 коп.) 
  • 100 российских рублей - 36,7 грн (3,67 за 10 рублей, -4 коп.)
  • 100 польских злотых - 714 грн (7,14 за злотый, -3 коп.)

Курс валют на межбанке 8 июля 2021 года 

На межбанковском рынке на 8.07.2021 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 27,25/27,27
  • евро (покупка / продажа) - 32,16/ 32,18
  • рубль (покупка / продажа) - 0,3660/ 0,3664

Курс валют на черном рынке 8 июля 2021 года 

На черном рынке на 8.07.2021 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 27,15/ 27,26
  • евро (покупка / продажа) - 32,00/ 32,30
  • рубль (покупка / продажа) - 0,3600/ 0,3750

Ранее мы писали, что Минфин увеличил поступления от размещения ОВГЗ до 3 миллиардов. Самые короткие однолетние облигации были размещены на 1 млрд грн под 10,99% годовых.

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