Курс валют на 8.07.2021: Доллар снова растет

Гривна уступает свои позиции

| Автор: Ольга Опенько

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 8 июля 2021 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте НБУ.

Курс валют на 8.07.2021: Евро подорожал на три копейки

100 долларов США - 2729 грн (27,29 за доллар, +5 коп.)

100 евро - 3229 грн (32,29 за евро, +3 коп.)

100 российских рублей - 36,7 грн (3,67 за 10 рублей, -4 коп.)

100 польских злотых - 714 грн (7,14 за злотый, -3 коп.)

Курс валют на межбанке 8 июля 2021 года

На межбанковском рынке на 8.07.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 27,25/27,27

евро (покупка / продажа) - 32,16/ 32,18

рубль (покупка / продажа) - 0,3660/ 0,3664

Курс валют на черном рынке 8 июля 2021 года

На черном рынке на 8.07.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 27,15/ 27,26

евро (покупка / продажа) - 32,00/ 32,30

рубль (покупка / продажа) - 0,3600/ 0,3750

Ранее мы писали, что Минфин увеличил поступления от размещения ОВГЗ до 3 миллиардов. Самые короткие однолетние облигации были размещены на 1 млрд грн под 10,99% годовых.