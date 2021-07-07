Минфин увеличил поступления от размещения ОВГЗ до 3 миллиардов

Самые короткие однолетние облигации были размещены на 1 млрд грн под 10,99% годовых

| Автор: Ольга Опенько

Вчера, 6 июля, состоялся аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Министерство финансов увеличило объем привлеченных средств. Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.

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Уточняется, что объем средств вырос до 3,09 млрд грн. Кроме того, Минфин сохранил ставки доходности.

Самые короткие из предложенных однолетние облигации были размещены на 1 млрд грн под 10,99% годовых.

ОВГЗ сроком обращения полтора года пополнят госбюджет на 84,15 млн грн под 11,3% годовых.

Размещение двухлетних ОВГЗ принесет 1,54 млрд грн под 12,6% годовых. В свою очередь, трехлетние ОВГЗ были размещены на 386,52 млн грн под 12,3%, а пятилетние ценные бумаги – на 80,53 млн грн под 12,59% годовых.

Ранее мы писали, что правительство Украины заключило соглашение со Всемирным банком на сумму 350 млн долл. Отмечается, что средства пойдут на развитие экономики страны. Также часть помощи выделят на социальную поддержку уязвимых граждан. Кроме того, обеспечат финансами государственные институты.