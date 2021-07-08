Цены на бензин растут: сколько стоит заправить авто

Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,18 гривен за литр

| Автор: Ольга Опенько

По состоянию на сегодняшний день, 8 июля 2021 года, розничные цены на бензин продолжили рост. Кроме того, подорожал дизель и автомобильный газ. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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Таким образом, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,18 гривен за литр (+0,02 гривен). Заправить автомобиль бензином А-95 также сегодня обойдется дороже - 30,12 гривен за литр (+0,02 гривен).

Выросли цены и на дизельное топливо - 28,40 гривен за литр (+0,03 гривен). Все, кто заправляет автомобиль автогазом также заплатят больше. Цены на автогаз стартуют с - 15,38 гривен за литр (+0,01 гривен).

Напомним, в Украине максимальные цены на бензин повысили. Стоимость бензина повышена на 80 копеек, а дизельного топлива – на 32 копейки за литр.