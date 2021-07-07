Цены на бензин в Украине растут

Стоимость дизельного топлива стабилизировалась

| Автор: Ольга Опенько

Цены на бензин в Украине / depositphotos

По состоянию, на 7 июля 2021 года, розничные цены на бензин продолжили рост. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Читайте также: Цены на бензин в Украине резко выросли из-за новой максимальной цены

Таким образом, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,16 гривен за литр (+0,01 гривен). Выросли цены на бензин марки А-95 - до 30,09 гривен за литр (+0,01 гривен).

Заправить автомобиль дизелем сегодня обойдется в 28,36 гривен за литр (0,00 гривен). Стоимость дизельного топлива стабилизировалась.

При этом цены на автомобильный газ перешли к увеличению - 15,37 гривен за литр (+0,01 гривен).

Напомним, в Украине максимальные цены на бензин повысили. Стоимость бензина повышена на 80 копеек, а дизельного топлива – на 32 копейки за литр.