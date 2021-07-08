"Укрзализныця" назначила еще один поезд в Бердянск

Первый состав отправится в путь с 12 июля

| Автор: Ольга Опенько

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд к морю. Об этом информирует пресс-служба компании.

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В частности, поезд будет курсировать в Бердянск. Первый состав отправится в путь с 12 июля.

Уточняется, что УЗ добавила двухгруппный ночной поезд №250/261 - 262/249 Кременчуг, Полтава, Харьков-Бердянск.

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Поезд №250/249 Кременчуг, Полтава - Бердянск будет отправляться из Кременчуга по четным числам в 16:40. В Бердянск он будет прибывать в 07:27.

В обратном направлении будет выезжать по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.

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Поезд №261/262 Харьков - Бердянск будет отправляться из Харькова в 21:53 по четным числам.

В обратный путь будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Харьков в 04:50.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение международное со Словакией.