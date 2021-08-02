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Налоговая проверит зарплаты украинцев: кому грозит штраф

Количество проверок может существенно возрасти
 |  Автор: Ольга Опенько
Налоговая проверит зарплаты украинцев: кому грозит штраф
Зарплаты украинцев проверят / depositphotos

В Украине проверят зарплаты украинцев. На каждом третьем предприятии, которые проверила Государственная служба Украины по вопросам труда за последние полгода, были выявлены проблемы с трудовым законодательством. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

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Уточняется, что самое частое нарушение - неоформленные работники.

Таким образом, в текущем году запланировано вдвое больше проверок, чем было проведено в прошлом году. В частности, в 2021 году планируют проверить 21 тыс. 150 предприятий.

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Количество выявленных правонарушений также выросло. Так, в 2020 году нарушения отметили у 28% работодателей, в 2021-м — у 31%.

Отмечается, что если сотрудник работает без трудового договора, то для первой и третьей групп упрощенной системы налогообложения выносится предупреждение. Для остальных субъектов штраф составляет 10 минимальных зарплат — 60 тыс. грн за каждого работника.

Повторное нарушение влечет за собой штраф в размере 30 минимальных зарплат, или 180 тыс. грн. Это максимальный штраф за одного неоформленного работника.

Ранее мы писали, что в Украине теневой рынок труда существенно уменьшается. Но, при этом, еще каждый пятый гражданин работает в теневом секторе. Так, с 2019 года неформальная занятость в стране уменьшилась на 15 тыс. неформальных рабочих мест. При этом в прошлом году динамика усилилась до  184 тыс. рабочих мест.

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