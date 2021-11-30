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Курс валют на 30.11.2021: доллар продолжает расти
Евро стремительно дорожает
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 30 ноября 2021 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 30.11.2021: Евро подорожал на 7 копеек
- 100 долларов США – 2717 грн. (27,17 за доллар, +7 коп.)
- 100 евро – 3064 грн. (30,64 за евро, +7 коп.)
- 100 российских рублей – 36,4 грн. (3,64 за 10 рублей, +5 коп.)
- 100 польских злотых – 652 грн. (6,52 злотый, +4 коп.)
Курс валют на межбанке 30 ноября 2021 года
На межбанковском рынке на 30.11.2021 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 27.25/27.27
- евро (покупка / продажа) - 30.68/30.70
- рубль (покупка / продажа) - 0.3663/0.3667
Курс валют на черном рынке 30 ноября 2021 года
На черном рынке на 30.11.2021 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 27,25/27,33
- евро (покупка / продажа) - 30,65/30,85
- рубль (покупка / продажа) - 0,3580/0,3640
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что уровень теневой экономики в январе-июне 2021 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 1 п. п. больше показателя прошлого года (30%).
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