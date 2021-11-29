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Уровень теневой экономики в Украине превысил 30%

Главной причиной сохранения высокого уровня теневой экономики является желание субъектов хозяйствования не допустить потери активов
 |  Автор: Ольга Опенько
Уровень теневой экономики в Украине превысил 30%
Иллюстративное фото / depositphotos

Уровень теневой экономики в январе-июне 2021 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 1 п. п. больше показателя прошлого года (30%). Об этом информирует Минэкономики.

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"Сейчас главной причиной сохранения высокого уровня теневой экономики является естественное желание субъектов хозяйствования не допустить потери активов в условиях коронакризиса с его неординарными проявлениями, непрогнозируемыми во времени", - отметили в министерстве.

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Уточняется, что два из четырех методов зафиксировали увеличение уровня по сравнению с январем-июнем 2020 года:

  • электрический метод - на 2 п. п. (до 28% от объема официального ВВП);
  • монетарный метод - на 2 п. п. (до 33% от объема официального ВВП).

Два метода показали уменьшение уровня теневой экономики:

  • метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" - на 2 п. п. (до 23% от объема официального ВВП);
  • метод убыточности предприятий - на 10 п. п. (до 22% от объема официального ВВП).

Ранее мы писали, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю – ориентировочно $195 млрд.

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