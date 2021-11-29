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Украина завершит год с рекордным долларовым ВВП, – Минэкономики

Кроме того, Украина планирует выйти на высокие темпы роста ВВП
 |  Автор: Ольга Опенько
Украина завершит год с рекордным долларовым ВВП, – Минэкономики
Иллюстративное фото / depositphotos

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю – ориентировочно $195 млрд. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

В частности, министр отметила, что цель правительства обеспечить постоянство основных показателей:

  • рост ВВП,
  • увеличение золотовалютных резервов,
  • сдерживание инфляции в допустимых пределах.

"Мы стремимся доказать. бизнес-климат в Украине к лучшим мировым стандартам", – написала она в Facebook.

Кроме того, Украина планирует выйти на высокие темпы роста ВВП, благодаря старту ряда программ.

Речь идет о:

  • масштабной термомодернизации жилых домов,
  • комплексном восстановлении систем орошения на юге Украины,
  • массовом дешевом ипотечном кредитовании,
  • активном финансировании экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта.

Ранее мы писали, что Международный валютный фонд Украины в текущем году ухудшил оценку роста ВВП. Прогноз снижен до 3,2% по сравнению с 3,5%  в октябре.

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