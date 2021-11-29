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Украина завершит год с рекордным долларовым ВВП, – Минэкономики
Кроме того, Украина планирует выйти на высокие темпы роста ВВП
Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю – ориентировочно $195 млрд. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
В частности, министр отметила, что цель правительства обеспечить постоянство основных показателей:
- рост ВВП,
- увеличение золотовалютных резервов,
- сдерживание инфляции в допустимых пределах.
"Мы стремимся доказать. бизнес-климат в Украине к лучшим мировым стандартам", – написала она в Facebook.
Кроме того, Украина планирует выйти на высокие темпы роста ВВП, благодаря старту ряда программ.
Речь идет о:
- масштабной термомодернизации жилых домов,
- комплексном восстановлении систем орошения на юге Украины,
- массовом дешевом ипотечном кредитовании,
- активном финансировании экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта.
Ранее мы писали, что Международный валютный фонд Украины в текущем году ухудшил оценку роста ВВП. Прогноз снижен до 3,2% по сравнению с 3,5% в октябре.
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