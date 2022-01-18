Курс валют на 18.01.2022: доллар не прекращает рост

Евро достиг отметки в 32 гривны

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 18 января 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 18.01.2022: Евро вырос на 7 копеек

100 долларов США – 2812 грн. (28,12 за доллар, +17 коп.)

100 евро – 3205 грн. (32,05 за евро, +7 коп.)

100 российских рублей – 36,6 грн. (3,66 за 10 рублей, +2 коп.)

100 польских злотых – 7,08 грн. (7,08 за злотый, +4 коп.)

Курс валют на межбанке 18 января 2022 года

На межбанковском рынке на 18.01.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 28.26/28.28

евро (покупка / продажа) - 32.25/32.27

рубль (покупка / продажа) - 0.3704/0.3708

Курс валют на черном рынке 18 января 2022 года

На черном рынке на 18.01.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 28,27/28,45

евро (покупка / продажа) - 32,11/32,35

рубль (покупка / продажа) - 0,3620/0,3700

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что Украина намерена продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках новой программы.