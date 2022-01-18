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- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 18.01.2022: доллар не прекращает рост
Евро достиг отметки в 32 гривны
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 18 января 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 18.01.2022: Евро вырос на 7 копеек
- 100 долларов США – 2812 грн. (28,12 за доллар, +17 коп.)
- 100 евро – 3205 грн. (32,05 за евро, +7 коп.)
- 100 российских рублей – 36,6 грн. (3,66 за 10 рублей, +2 коп.)
- 100 польских злотых – 7,08 грн. (7,08 за злотый, +4 коп.)
Курс валют на межбанке 18 января 2022 года
На межбанковском рынке на 18.01.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 28.26/28.28
- евро (покупка / продажа) - 32.25/32.27
- рубль (покупка / продажа) - 0.3704/0.3708
Курс валют на черном рынке 18 января 2022 года
На черном рынке на 18.01.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 28,27/28,45
- евро (покупка / продажа) - 32,11/32,35
- рубль (покупка / продажа) - 0,3620/0,3700
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что Украина намерена продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках новой программы.
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