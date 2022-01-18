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Рост цен на бензин в Украине замедлился

Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,67 гривен за литр
 |  Автор: Ольга Опенько
Рост цен на бензин в Украине замедлился
Бензин продолжает дорожать / depositphotos

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 18 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем незначительно выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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Так, средние розничные цены составляют:

  • на бензин А-92 - 30,67 гривен за литр (+0,01 гривен),
  • на бензин А-95 - 31,58 гривен за литр (+0,01 гривен),
  • на дизельное топливо - 30,74 гривен за литр (+0,01 гривен).
  • на автогаз - 18,97 гривен за литр (0,01 гривен).

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Ранее мы писали, что с учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 32,92 грн за литр, дизтоплива – 32,16 грн за литр.

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