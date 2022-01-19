Курс валют на 19.01.2022: Доллар стремительно растет

Гривна теряет свои позиции к другим валютам

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 19 января 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 19.01.2022: Евро вырос на 29 копеек

100 долларов США – 2841 грн. (28,41 за доллар, +29 коп.)

100 евро – 3234 грн. (32,34 за евро, +29 коп.)

100 российских рублей – 37,1 грн. (3,71 за 10 рублей, +5 коп.)

100 польских злотых – 7,14 грн. (7,14 за злотый, +6 коп.)

Курс валют на межбанке 19 января 2022 года

На межбанковском рынке на 19.01.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 28.37/28.39

евро (покупка / продажа) - 32.24/32.26

рубль (покупка / продажа) - 0.3703/0.3707

Курс валют на черном рынке 19 января 2022 года

На черном рынке на 19.01.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 28,30/28,48

евро (покупка / продажа) - 32,00/32,30

рубль (покупка / продажа) - 0,3600/0,3700

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что Украина намерена продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках новой программы.