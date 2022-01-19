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Курс валют на 19.01.2022: Доллар стремительно растет
Гривна теряет свои позиции к другим валютам
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 19 января 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 19.01.2022: Евро вырос на 29 копеек
- 100 долларов США – 2841 грн. (28,41 за доллар, +29 коп.)
- 100 евро – 3234 грн. (32,34 за евро, +29 коп.)
- 100 российских рублей – 37,1 грн. (3,71 за 10 рублей, +5 коп.)
- 100 польских злотых – 7,14 грн. (7,14 за злотый, +6 коп.)
Курс валют на межбанке 19 января 2022 года
На межбанковском рынке на 19.01.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 28.37/28.39
- евро (покупка / продажа) - 32.24/32.26
- рубль (покупка / продажа) - 0.3703/0.3707
Курс валют на черном рынке 19 января 2022 года
На черном рынке на 19.01.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 28,30/28,48
- евро (покупка / продажа) - 32,00/32,30
- рубль (покупка / продажа) - 0,3600/0,3700
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что Украина намерена продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках новой программы.
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