Сколько стоит топливо на АЗС: цифры

Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,70 гривен за литр

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Читайте также: Ремонт дорог в Украине: Рада выделила миллиарды

Так, средние розничные цены составляют:

на бензин А-92 - 30,70 гривен за литр (+0,03 гривен),

на бензин А-95 - 31,63 гривен за литр (+0,04 гривен),

на дизельное топливо - 30,81 гривен за литр (+0,06 гривен).

Читайте также: Рост цен на бензин в Украине замедлился

Автогаз подешевел на 1 копейку - 18,96 гривен за литр (-0,01 гривен).

Ранее мы писали, что Киев первый город в Украине, где вводится реальный контроль температурного режима в салонах общественного транспорта, работающего на городских автобусных маршрутах