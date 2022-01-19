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Сколько стоит топливо на АЗС: цифры

Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,70 гривен за литр
 |  Автор: Ольга Опенько
Сколько стоит топливо на АЗС: цифры
Иллюстративное фото / depositphotos

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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Так, средние розничные цены составляют:

  • на бензин А-92 - 30,70 гривен за литр (+0,03 гривен),
  • на бензин А-95 - 31,63 гривен за литр (+0,04 гривен),
  • на дизельное топливо - 30,81 гривен за литр (+0,06 гривен).

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Автогаз подешевел на 1 копейку - 18,96 гривен за литр (-0,01 гривен).

Ранее мы писали, что Киев первый город в Украине, где вводится реальный контроль температурного режима в салонах общественного транспорта, работающего на городских автобусных маршрутах

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