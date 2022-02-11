4 причины инвестировать в криптовалюты прямо сейчас

В 2021 году большинство криптовалют показали многократный рост

Только ленивый сейчас не говорит про криптовалюты. В 2021 году большинство крупных криптовалют — биткоин, эфириум, BNB, Solana и десятки других — показали многократный рост. О собственных криптовалютах, так называемых государственных стейблкоинах, задумываются правительства, а инвесторы рассматривают криптовалютный сектор как одно из самых окупаемых и перспективных направлений вложения денег.

Вместе с аналитиками регулируемой криптобиржи Currency.com мы расскажем, почему именно сейчас криптовалюты стоит инвестировать в криптовалюты.

Причина 1. Высокая инфляция

В 2021 году государств вложили сотни миллиардов долларов в собственные экономики, чтобы они быстро восстановились от пандемии Covid-19. Но это не только привело к росту рынков, но и повлекло за собой повышенную инфляцию.

Годовая инфляция в США в 2021 году составила 7% — это максимум с 1982 года. Рост потребительских цен в странах Евросоюза составил 5% — рекордный показатель за всю историю наблюдений (с 1997 года). В Украине годовая инфляция составила 10% впервые с 2017 года.

При этом в Украине ставки по валютным вкладам сроком от 2 лет находятся на уровне 2,0-2,5%, по депозитам в гривне на тот же срок — 11,5% годовых.

Биткоин в 2021 году вырос более чем на 60%, эфириум 一 почти в 5 раз.

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Эксперты уже прямо говорят о криптовалютах как об антиинфляционном инструменте. Например, глава компании MicroStrategy Майкл Сейлор однозначно поддерживает биткоин.

«Биткоин ― лучшая защита, и я не думаю, что может быть что-то более разумное, чем переводить все свои запасы денег в биткоины в условиях растущей инфляции», - сказал Майкл Сэйлор в интервью Bloomberg.

Причина 2. Инвестиции крупных корпораций в криптовалюты

Именно MicroStrategy является крупнейшим корпоративным держателем биткоина. В январе на фоне снижения цены криптовалют компания инвестировала в него еще $25 млн. Общий запас биткоинов на балансе компании составил 125 тыс. BTC на общую сумму в $4,8 млрд.

Еще один крупный держатель биткоина — компания Илона Маска Tesla. В декабре 2021 года на балансе Tesla были биткоины на сумму $1,26 млрд. В январе 2022 года компания начала продавать собственный мерч за криптовалюту DogeCoin.

Известно, что личные инвестиции в криптовалюту делают основатель Twitter Джек Дорси и глава Apple Тим Кук.

Причина 3. Признание от властей

В сентябре 2021 года Сальвадор стал первой страной в мире, которая признала биткоин официальным платежным средством. Это повлекло за собой серьезное недовольство Международного валютного фонда, но Сальвадор пока непреклонен.

Одновременно многие правительство задумались об их полном запрете или жестком регулировании. Главным борцом с криптой можно считать Китай. Об этом думают и другие страны.

Впрочем, волна запретов только подтверждает то, что криптовалюты плотно и, похоже, навсегда вошли в финансовый сектор. При этом все крупные мировые правительства активно обсуждают и прорабатывают вопрос введения собственных цифровых валют.

Причина 4. Снижение цены криптовалют

Январь вместе с Новым годом принес и существенный спад на финансовых рынках, в том числе и на рынке криптовалют. И это скорее хорошая новость для тех, кто хочет купить цифровые активы, поскольку сейчас это можно сделать по выгодной цене. Например, биткоин сейчас торгуется по $43 тыс., вторая по капитализации криптовалюта эфириум — чуть выше $3 тыс. Хотя на пике в 2021 году они подбирались к отметкам $70 тыс. и $5 тыс. соответственно.

Приобрести криптовалюту сейчас достаточно просто. И, что важно, это можно сделать абсолютно легально на криптобирже Currency.com. Для этого пользователю нужно пройти простую процедуру регистрации и идентификации, после которой он получит доступ к 35 популярным криптовалютам и более чем 3 тыс. криптовалютных активов — от токенизированных аналогов акций и индексов до валютных пар и сырьевых товаров.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен.

4 причини інвестувати в криптовалюти прямо зараз

Тільки лінивий зараз не говорить про криптовалюту. У 2021 році більшість великих криптовалют – біткоін, ефіріум , BNB , Solana та десятки інших – показали багаторазове зростання. Про власні криптовалютах, про державних стейблкоинах , замислюються уряду, а інвестори розглядають криптовалютний сектор як із найбільш окупних і перспективних напрямів вкладення грошей.

Разом з аналітиками регульованої криптобіржі Currency.com ми розповімо, чому саме зараз криптовалюти варто інвестувати у криптовалюти.

Причина 1. Висока інфляція

У 2021 році країн вклали сотні мільярдів доларів у власні економіки, щоб вони швидко відновилися від пандемії Covid- 19. Але це не тільки призвело до зростання ринків, а й спричинило підвищену інфляцію.

Річна інфляція в США в 2021 році склала 7% - це максимум з 1982 року. Зростання споживчих цін у країнах Євросоюзу склало 5% — рекордний показник за всю історію спостережень (з 1997 року). В Україні річна інфляція становила 10% уперше з 2017 року.

При цьому в Україні ставки за валютними вкладами терміном від 2 років перебувають на рівні 2,0-2,5%, за депозитами у гривні на той же термін – 11,5% річних.

Біткоїн у 2021 році зріс більш ніж на 60%, ефіріум майже в 5 разів.

Експерти вже прямо говорять про криптовалюти як про антиінфляційний інструмент. Наприклад, глава компанії MicroStrategy Майкл Сейлор однозначно підтримує біткоін.

" Біткоїн - найкращий захист, і я не думаю, що може бути щось розумніше, ніж переводити всі свої запаси грошей в біткоїни в умовах зростаючої інфляції ", - сказав Майкл Сейлор в інтерв'ю Bloomberg .

Причина 2. Інвестиції великих корпорацій у криптовалюти

Саме MicroStrategy є найбільшим корпоративним власником біткоїну. У січні на тлі зниження ціни криптовалют компанія інвестувала в нього ще $25 млн. Загальний запас біткоїнів на балансі компанії склав 125 тис. BTC на загальну суму $4,8 млрд.

Ще один великий власник біткоїну - компанія Ілона Маска Tesla . У грудні 2021 року на балансі Tesla були біткоїни на суму $1,26 млрд. У січні 2022 року компанія почала продавати власний мерч за криптовалюту DogeCoin .

Відомо, що особисті інвестиції в криптовалюту роблять засновник Twitter Джек Дорсі та голова Apple Тім Кук.

Причина 3. Визнання від влади

У вересні 2021 року Сальвадор став першою країною у світі, яка визнала біткоїн офіційним платіжним засобом. Це спричинило серйозне невдоволення Міжнародного валютного фонду, але Сальвадор поки непохитний.

Водночас багато урядів задумалися про їхню повну заборону або жорстке регулювання. Головним борцем із криптою можна вважати Китай. Про це думають інші країни.

Втім, хвиля заборон лише підтверджує те, що криптовалюти щільні і, схоже, назавжди увійшли до фінансового сектора. При цьому всі великі світові уряди активно обговорюють та опрацьовують питання запровадження власних цифрових валют.

Причина 4. Зниження ціни на криптовалют

Січень разом із Новим роком приніс і суттєвий спад на фінансових ринках, у тому числі на ринку криптовалют. І це радше хороша новина для тих, хто хоче купити цифрові активи, оскільки зараз це можна зробити за вигідною ціною. Наприклад, биткоин зараз торгується по $43 тис., друга по капіталізації криптовалюта ефіріум — трохи вище за $3 тис. Хоча на піку в 2021 році вони підбиралися до позначок $70 тис. і $5 тис. відповідно.

Придбати криптовалюту зараз досить просто. І, що важливо, це можна зробити абсолютно легально на криптобіржі Currency.com. Для цього користувачеві потрібно пройти просту процедуру реєстрації та ідентифікації, після якої він отримає доступ до 35 популярних криптовалютів та більш ніж 3 тис. криптовалютних активів — від токенізованих аналогів акцій та індексів до валютних пар та сировинних товарів.

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