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Доллар на межбанке падает

Гривна укрепилась
 |  Автор: Ольга Опенько
Доллар на межбанке падает
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 11 февраля 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.      

Курс валют на 11.02.2022: Евро подешевел на 12 копеек

  • 100 долларов США – 2787 грн. (27,87 за доллар, -10 коп.)  
  • 100 евро – 3187 грн. (3187 за евро, -12 коп.)
  • 100 российских рублей – 37,4 грн. (3,74 за 10 рублей, 0 коп.)
  • 100 польских злотых – 7,09 грн. (7,09 за злотый, +1 коп.) 

Курс валют на межбанке 11 февраля 2022 года 

На межбанковском рынке на 11.02.2022 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 27.89/27.91
  • евро (покупка / продажа) - 31.81/31.83
  • рубль (покупка / продажа) - 0.3737/0.3743 

Курс валют на черном рынке 11 февраля 2022 года 

На черном рынке на 11.02.2022 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 27,90/28,00
  • евро (покупка / продажа) - 31,75/31,95
  • рубль (покупка / продажа) - 0,3650/0,3700

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что платежеспособные банки Украины в 2021 году получили исторически рекордные 77,5 млрд грн чистой прибыли.

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