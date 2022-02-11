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Доллар на межбанке падает
Гривна укрепилась
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 11 февраля 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 11.02.2022: Евро подешевел на 12 копеек
- 100 долларов США – 2787 грн. (27,87 за доллар, -10 коп.)
- 100 евро – 3187 грн. (3187 за евро, -12 коп.)
- 100 российских рублей – 37,4 грн. (3,74 за 10 рублей, 0 коп.)
- 100 польских злотых – 7,09 грн. (7,09 за злотый, +1 коп.)
Курс валют на межбанке 11 февраля 2022 года
На межбанковском рынке на 11.02.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 27.89/27.91
- евро (покупка / продажа) - 31.81/31.83
- рубль (покупка / продажа) - 0.3737/0.3743
Курс валют на черном рынке 11 февраля 2022 года
На черном рынке на 11.02.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 27,90/28,00
- евро (покупка / продажа) - 31,75/31,95
- рубль (покупка / продажа) - 0,3650/0,3700
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что платежеспособные банки Украины в 2021 году получили исторически рекордные 77,5 млрд грн чистой прибыли.
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