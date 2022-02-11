Доллар на межбанке падает

Гривна укрепилась

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 11 февраля 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 11.02.2022: Евро подешевел на 12 копеек

100 долларов США – 2787 грн. (27,87 за доллар, -10 коп.)

100 евро – 3187 грн. (3187 за евро, -12 коп.)

100 российских рублей – 37,4 грн. (3,74 за 10 рублей, 0 коп.)

100 польских злотых – 7,09 грн. (7,09 за злотый, +1 коп.)

НБУ НБУ НБУ НБУ

Курс валют на межбанке 11 февраля 2022 года

На межбанковском рынке на 11.02.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 27.89/27.91

евро (покупка / продажа) - 31.81/31.83

рубль (покупка / продажа) - 0.3737/0.3743

Курс валют на черном рынке 11 февраля 2022 года

На черном рынке на 11.02.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 27,90/28,00

евро (покупка / продажа) - 31,75/31,95

рубль (покупка / продажа) - 0,3650/0,3700

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что платежеспособные банки Украины в 2021 году получили исторически рекордные 77,5 млрд грн чистой прибыли.