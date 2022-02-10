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Штрафы украинским водителям хотят увеличить в 10 раз: кого коснется

Повышение ответственности на дороге предусмотрена для владельцев элитных автомобилей
 |  Автор: Ольга Опенько
Штрафы украинским водителям хотят увеличить в 10 раз: кого коснется
Иллюстративное фото / depositphotos

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект №7026, который предусматривает повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей. Об этом свидетельствует документ на сайте Верховной Рады Украины.

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Законопроект предусматривает увеличение в 10 раз размер штрафов за определенные нарушения:

  • выпуск и эксплуатация авто и других ТС с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ;
  • нарушение правил управления ТС, правил пользования ремнями безопасности или шлемами;
  • несоответствие идентификационных номеров составных частей записям в регистрационных документах;
  • превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запретный сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других ПДД;

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  • невыполнение водителями требований об остановке и оставление места ДТП;
  • нарушение правил движения через железнодорожные переезды;
  • нарушение ПДД, повлекшее тяжкие повреждения транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, имущества и т. п.;
  • управление авто без водительского удостоверения;
  • езда в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Ранее мы писали, что в Украине водителям запрещено за рулем использовать мобильный телефон. В случае нарушения водителей ждет штраф в размере 510 гривен.

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