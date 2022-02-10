- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Штрафы украинским водителям хотят увеличить в 10 раз: кого коснется
Повышение ответственности на дороге предусмотрена для владельцев элитных автомобилей
В украинском парламенте зарегистрирован законопроект №7026, который предусматривает повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей. Об этом свидетельствует документ на сайте Верховной Рады Украины.
Читайте также: Работодателей в Украине будут штрафовать за указание пола в вакансии
Законопроект предусматривает увеличение в 10 раз размер штрафов за определенные нарушения:
- выпуск и эксплуатация авто и других ТС с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ;
- нарушение правил управления ТС, правил пользования ремнями безопасности или шлемами;
- несоответствие идентификационных номеров составных частей записям в регистрационных документах;
- превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запретный сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других ПДД;
Читайте также: Штрафы за ущерб природе вырастут
- невыполнение водителями требований об остановке и оставление места ДТП;
- нарушение правил движения через железнодорожные переезды;
- нарушение ПДД, повлекшее тяжкие повреждения транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, имущества и т. п.;
- управление авто без водительского удостоверения;
- езда в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Ранее мы писали, что в Украине водителям запрещено за рулем использовать мобильный телефон. В случае нарушения водителей ждет штраф в размере 510 гривен.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: