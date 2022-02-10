Штрафы украинским водителям хотят увеличить в 10 раз: кого коснется

Повышение ответственности на дороге предусмотрена для владельцев элитных автомобилей

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект №7026, который предусматривает повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей. Об этом свидетельствует документ на сайте Верховной Рады Украины.

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Законопроект предусматривает увеличение в 10 раз размер штрафов за определенные нарушения:

выпуск и эксплуатация авто и других ТС с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ;

нарушение правил управления ТС, правил пользования ремнями безопасности или шлемами;

несоответствие идентификационных номеров составных частей записям в регистрационных документах;

превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запретный сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других ПДД;

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невыполнение водителями требований об остановке и оставление места ДТП;

нарушение правил движения через железнодорожные переезды;

нарушение ПДД, повлекшее тяжкие повреждения транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, имущества и т. п.;

управление авто без водительского удостоверения;

езда в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Ранее мы писали, что в Украине водителям запрещено за рулем использовать мобильный телефон. В случае нарушения водителей ждет штраф в размере 510 гривен.