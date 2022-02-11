Украинцы обязаны заполнить декларации: сроки

Нарушителей ожидают штрафные санкции

Украинцы, получающие доход и имеющие в собственности имущество, должны подать декларацию в определенные законодательством сроки.

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Предельные сроки уплаты налогов установлены Налоговым кодексом (НКУ):

до 21 февраля (включительно) – для ФЛП, но кроме тех, кто избрал упрощенную систему налогообложения;

в течение 10 дней после окончания срока подачи декларации – для физических лиц, которые закрыли ФЛП"(кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения);

до 1 августа (включительно) – для граждан и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

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За неуплату в течение определенных сроков, кроме штрафов и пени, на налогоплательщика налагается штраф в:

5% уплаченной суммы налогового долга – при задержке до 30 дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты;

10% уплаченной суммы налогового долга – при задержке свыше 30 дней.

Ранее мы писали, что бюджет недополучает более 100 млрд грн налогов от заработных плат, которые выплачивают неофициально.