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Украинцы обязаны заполнить декларации: сроки
Нарушителей ожидают штрафные санкции
Украинцы, получающие доход и имеющие в собственности имущество, должны подать декларацию в определенные законодательством сроки.
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Предельные сроки уплаты налогов установлены Налоговым кодексом (НКУ):
- до 21 февраля (включительно) – для ФЛП, но кроме тех, кто избрал упрощенную систему налогообложения;
- в течение 10 дней после окончания срока подачи декларации – для физических лиц, которые закрыли ФЛП"(кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения);
- до 1 августа (включительно) – для граждан и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.
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За неуплату в течение определенных сроков, кроме штрафов и пени, на налогоплательщика налагается штраф в:
- 5% уплаченной суммы налогового долга – при задержке до 30 дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты;
- 10% уплаченной суммы налогового долга – при задержке свыше 30 дней.
Ранее мы писали, что бюджет недополучает более 100 млрд грн налогов от заработных плат, которые выплачивают неофициально.
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