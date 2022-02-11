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Зарплаты в конвертах в Украине: сколько недополучает государство

Детенизация заработных плат может пополнить бюджет на 100 млрд грн
 |  Автор: Ольга Опенько
Зарплаты в конвертах в Украине: сколько недополучает государство
Иллюстративное фото / depositphotos

Украина недополучает более 100 млрд грн налогов от заработных плат, которые выплачивают неофициально. Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов и налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью.

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Он подчеркнул, что эти деньги – единственный возможный компенсатор для снижения налога на доходы физических лиц и без детенизации зарплат понижения налога не будет.

"Если общество не примет эту конструкцию, то мы не будем готовы реализовывать реформу", – сказал Гетманцев.

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Отмечается, что в настоящее время рассматриваются две концепции налоговой реформы:

  • уменьшение ставки НДФЛ до 10% и сохранение единого социального взноса 22%.
  • объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора (итого – 41,5%) в один налог со ставкой 25%.

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Условием уменьшения налогов на зарплату должен стать отказ от практики уклонения от налогообложения.

"Надо обязательно платить налоги. Если ты получаешь зарплату в конверте – ты уже преступник. Не меньший преступник, чем тот чиновник, который получает в конверте откат с дороги", – подытожил он.

Ранее мы писали, что штрафы ФЛП за январь отменят, а до конца года уменьшат на 90%. В связи с тем, что в январе текущего года были сбои в работе системы программных РРО, проверка сдачи чеков предпринимателями не проводилась и штрафы не выписывались. 

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