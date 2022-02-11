Зарплаты в конвертах в Украине: сколько недополучает государство

Детенизация заработных плат может пополнить бюджет на 100 млрд грн

Украина недополучает более 100 млрд грн налогов от заработных плат, которые выплачивают неофициально. Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов и налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью.

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Он подчеркнул, что эти деньги – единственный возможный компенсатор для снижения налога на доходы физических лиц и без детенизации зарплат понижения налога не будет.

"Если общество не примет эту конструкцию, то мы не будем готовы реализовывать реформу", – сказал Гетманцев.

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Отмечается, что в настоящее время рассматриваются две концепции налоговой реформы:

уменьшение ставки НДФЛ до 10% и сохранение единого социального взноса 22%.

объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора (итого – 41,5%) в один налог со ставкой 25%.

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Условием уменьшения налогов на зарплату должен стать отказ от практики уклонения от налогообложения.

"Надо обязательно платить налоги. Если ты получаешь зарплату в конверте – ты уже преступник. Не меньший преступник, чем тот чиновник, который получает в конверте откат с дороги", – подытожил он.

Ранее мы писали, что штрафы ФЛП за январь отменят, а до конца года уменьшат на 90%. В связи с тем, что в январе текущего года были сбои в работе системы программных РРО, проверка сдачи чеков предпринимателями не проводилась и штрафы не выписывались.