- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Зарплаты в конвертах в Украине: сколько недополучает государство
Украина недополучает более 100 млрд грн налогов от заработных плат, которые выплачивают неофициально. Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов и налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью.
Читайте также: В Украине планируют объединить все зарплатные налоги: нюансы
Он подчеркнул, что эти деньги – единственный возможный компенсатор для снижения налога на доходы физических лиц и без детенизации зарплат понижения налога не будет.
"Если общество не примет эту конструкцию, то мы не будем готовы реализовывать реформу", – сказал Гетманцев.
Читайте также: "Налог на Google" в Украине: кто заплатит 20%
Отмечается, что в настоящее время рассматриваются две концепции налоговой реформы:
- уменьшение ставки НДФЛ до 10% и сохранение единого социального взноса 22%.
- объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора (итого – 41,5%) в один налог со ставкой 25%.
Читайте также: Новый размер налога при продаже земли: кто и сколько заплатит
Условием уменьшения налогов на зарплату должен стать отказ от практики уклонения от налогообложения.
"Надо обязательно платить налоги. Если ты получаешь зарплату в конверте – ты уже преступник. Не меньший преступник, чем тот чиновник, который получает в конверте откат с дороги", – подытожил он.
Ранее мы писали, что штрафы ФЛП за январь отменят, а до конца года уменьшат на 90%. В связи с тем, что в январе текущего года были сбои в работе системы программных РРО, проверка сдачи чеков предпринимателями не проводилась и штрафы не выписывались.