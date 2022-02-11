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Штрафы ФЛП за январь отменят - Гетманцев

Штрафные санкции будут отменены, когда парламент сможет поставить этот вопрос на голосование
 |  Автор: Ольга Опенько
Штрафы ФЛП за январь отменят - Гетманцев
Иллюстративное фото / depositphotos

Штрафы ФЛП за январь отменят, а до конца года уменьшат на 90%. В связи с тем, что в январе текущего года были сбои в работе системы программных РРО, проверка сдачи чеков предпринимателями не проводилась и штрафы не выписывались. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью.

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"Для того чтобы снять любые вопросы, мы отменим вообще штрафы за январь", - заявил Гетманцев.

Кроме того, что штрафные санкции будут отменены в феврале-марте, когда парламент сможет поставить этот вопрос на голосование.

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"В феврале или в марте, когда сможем задать этот вопрос на голосование. Я буду работать над этим. И есть позиция существенно снизить на 90% штрафы на весь год для тех, кто установил РРО", - заявил Гетманцев.

Ранее мы писали, что в Украине планируют объединить все зарплатные налоги в один. Предполагается, что вместо трех налогов, которые сейчас взимаются с работодателя и работника, будет один.

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