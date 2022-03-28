В АТБ опровергли фейки о торговле в сети "гуманитарными" консервами

Продукция не имеет никакого отношения к гуманитарным или волонтерским грузам для Украины

Генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков опроверг все фейки о продаже «гуманитарной» продукции в магазинах.

В частности, в некоторых региональных телеграмм-пабликах появился фейк, что АТБ якобы реализует в собственных магазинах «гуманитарные» консервы без маркировки на украинском языке из Польши.

Марков отметил, что продукты питания и товары первой необходимости компания за свой счет закупает у и товары не относятся к гуманитарной помощи:

Польши,

Чехии,

Италии,

стран Балтии,

Турции.

По словам Маркова, продукция, среди которой мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, сухие концентраты супов и каш, кондитерские изделия, чаи и т.д., не имеет никакого отношения к гуманитарным или волонтерским грузам для Украины.

Уточняется, что импорт товаров без маркировки на украинский язык позволило правительство, чтобы избежать дефицита продуктов.

Первые поставки АТБ осуществила для магазинов сети:

Киевской,

Одесской,

Николаевской,

Харьковской областях.

"Прекратите хайп и распространение лжи", - возмутился Марков на распространение фейков о торговле "гуманитаркой" в АТБ.

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