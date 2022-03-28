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В АТБ опровергли фейки о торговле в сети "гуманитарными" консервами
Генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков опроверг все фейки о продаже «гуманитарной» продукции в магазинах.
В частности, в некоторых региональных телеграмм-пабликах появился фейк, что АТБ якобы реализует в собственных магазинах «гуманитарные» консервы без маркировки на украинском языке из Польши.
Марков отметил, что продукты питания и товары первой необходимости компания за свой счет закупает у и товары не относятся к гуманитарной помощи:
- Польши,
- Чехии,
- Италии,
- стран Балтии,
- Турции.
По словам Маркова, продукция, среди которой мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, сухие концентраты супов и каш, кондитерские изделия, чаи и т.д., не имеет никакого отношения к гуманитарным или волонтерским грузам для Украины.
Уточняется, что импорт товаров без маркировки на украинский язык позволило правительство, чтобы избежать дефицита продуктов.
Первые поставки АТБ осуществила для магазинов сети:
- Киевской,
- Одесской,
- Николаевской,
- Харьковской областях.
"Прекратите хайп и распространение лжи", - возмутился Марков на распространение фейков о торговле "гуманитаркой" в АТБ.
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