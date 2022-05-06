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Утвержден план действий для оказавшихся во временной оккупации банков

Банки самостоятельно принимают решение о временном прекращении работы
 |  Автор: Ольга Опенько
Утвержден план действий для оказавшихся во временной оккупации банков
Иллюстративное фото / EPA

Национальный банк подготовил специальный порядок действий для банков, оказавшихся на временно оккупированной Россией территории Украины. Об этом говорится в постановлении на сайте регулятора.

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Таким образом, банки самостоятельно принимают решение о временном прекращении работы на таких территориях с учетом приоритетности безопасности жизни и здоровья работников и клиентов банка.

Кроме того, они могут минимизировать запасы наличных путем загрузки банкоматов и выдачу наличных из кассы клиентам.

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Финансовым учреждениям рекомендуют:

  • обеспечить прием торговцами безналичных платежей,
  • предусмотреть возможность получения гражданами наличных на кассах через безналичную оплату,
  • продолжать и дальше обслуживать своих клиентов дистанционно.

Ранее мы писали, что в стране не будет дефицита продуктов, поскольку есть резервы, которых хватит, чтобы прокормить все население.

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