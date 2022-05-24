- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 25.05.2022: Евро растет
Доллар замер на месте
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 25 мая 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 25.05.2022: Евро подорожал на 17 копеек
- 100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3134 грн. (31,34 за евро, +17 коп.)
- 100 российских рублей – 52,2 грн. (5,22 за 10 рублей, +17 коп.)
- 100 польских злотых – 680 грн. (6,80 за злотый, +6 коп.)
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: