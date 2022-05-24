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Курс валют на 25.05.2022: Евро растет

Доллар замер на месте
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 25.05.2022: Евро растет
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 25 мая 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 25.05.2022: Евро подорожал на 17 копеек 

  • 100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.) 
  • 100 евро – 3134 грн. (31,34 за евро, +17 коп.) 
  • 100 российских рублей – 52,2 грн. (5,22 за 10 рублей, +17 коп.)
  • 100 польских злотых – 680 грн. (6,80 за злотый, +6 коп.) 

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет.

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