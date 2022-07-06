Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Суд арестовал активы сети парфюмерных магазинов Brocard

Уголовное производство по ООО "Брокард-Украина" осуществляется по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)
 |  Автор: Ольга Опенько
Суд арестовал активы сети парфюмерных магазинов Brocard
Иллюстративное фото / EPA

Подольский районный суд Киева наложил арест на имущество ООО "Брокард-Украина" в рамках уголовного производства. Об этом идет речь в обнародованном решении в Едином госреестре судебных решений.

Читайте также: Великобритания расширила санкции против российских олигархов

Отмечается, что решение об аресте было принято судом 18 мая, однако 20 июня арест был частично снят по ходатайству компании.

В частности, снят запрет на смену директора, местонахождение юридического лица, внесение изменений в уставные документы (за исключением состава участников, размеров их долей в уставном капитале и изменения его объема).

Читайте также: Страны G7 хотят расширить санкции против РФ

Согласно судебным документам, уголовное производство по ООО "Брокард-Украина" осуществляется по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) УК Украины.

Ранее мы писали, что совет Европейского Союза  утвердил шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против России и Белоруссии.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
15.07.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 36.21 36.52 0.00
Продажа 37.04 37.50 0.00
Все курсы наличных валют...
15.07.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 29.28 0.50
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK