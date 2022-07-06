Суд арестовал активы сети парфюмерных магазинов Brocard

Уголовное производство по ООО "Брокард-Украина" осуществляется по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

Подольский районный суд Киева наложил арест на имущество ООО "Брокард-Украина" в рамках уголовного производства. Об этом идет речь в обнародованном решении в Едином госреестре судебных решений.

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Отмечается, что решение об аресте было принято судом 18 мая, однако 20 июня арест был частично снят по ходатайству компании.

В частности, снят запрет на смену директора, местонахождение юридического лица, внесение изменений в уставные документы (за исключением состава участников, размеров их долей в уставном капитале и изменения его объема).

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Согласно судебным документам, уголовное производство по ООО "Брокард-Украина" осуществляется по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) УК Украины.

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