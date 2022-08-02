Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Когда в Украине откроются рестораны McDonald's: ответ

Сеть фаст-фудов McDonald's не планирует возобновлять работу в украинских городах в августе
 |  Автор: Ольга Опенько
Когда в Украине откроются рестораны McDonald's: ответ
Иллюстративное фото / EPA

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине не планируют открываться в августе. Об этом заявила руководитель отдела связей с общественностью в McDonald's Алеся Муджири.

Читайте также: McDonald's готовится вернуться в Украину

В частности, она отметила, что информация об открытии ресторанов в августе является неправдивой. Отмечается, что в компании есть амбиции возобновить работу в будущем, но планов открывать рестораны в августе нет.

"Сейчас мы постоянно оцениваем ситуацию, но в текущей ситуации не можем озвучивать конкретные планы. Следите за обновлениями, как только у нас будут планы, мы их не будем скрывать", – подытожила представительница компании.

Читайте также: McDonald's окончательно уходит с рынка РФ

Ранее мы писали, что  рестораны сети McDonald’s в Украине не откроются для посетителей до завершения боевых действий. Такое решение было принято для безопасности работников. Отмечается, что компания продолжает выплачивать заработные платы 10 тыс. сотрудникам.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
04.08.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 38.14 38.40 0.00
Продажа 39.30 39.73 0.00
Все курсы наличных валют...
04.08.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 37.25 0.60
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK