Когда в Украине откроются рестораны McDonald's: ответ

Сеть фаст-фудов McDonald's не планирует возобновлять работу в украинских городах в августе

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине не планируют открываться в августе. Об этом заявила руководитель отдела связей с общественностью в McDonald's Алеся Муджири.

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В частности, она отметила, что информация об открытии ресторанов в августе является неправдивой. Отмечается, что в компании есть амбиции возобновить работу в будущем, но планов открывать рестораны в августе нет.

"Сейчас мы постоянно оцениваем ситуацию, но в текущей ситуации не можем озвучивать конкретные планы. Следите за обновлениями, как только у нас будут планы, мы их не будем скрывать", – подытожила представительница компании.

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Ранее мы писали, что рестораны сети McDonald’s в Украине не откроются для посетителей до завершения боевых действий. Такое решение было принято для безопасности работников. Отмечается, что компания продолжает выплачивать заработные платы 10 тыс. сотрудникам.