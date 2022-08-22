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Кабмин разрешил некоторым мужчинам выезжать за границу

Выезд разрешается сроком до 7 дней и не более 10 работникам экспортно ориентированных компаний
 |  Автор: Ольга Опенько
Кабмин разрешил некоторым мужчинам выезжать за границу

19 августа текущего года Кабинет Министров Украины принял решение разрешить некоторым мужчинам выезжать за границу с 1 сентября 2022 года. Речь идет о работниках экспортно ориентированных компаний. Об этом в эфире телемарафона сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

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В частности, выезд разрешается сроком до 7 дней и не более 10 работникам предприятия.

"В Кабмине приняли решение о том, что с 1 сентября бизнес, платящий официально заработную плату, не имеет задолженности по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата не менее 20 тыс. грн, то 10% штатной численности, но не более 10 человек, смогут выезжать на срок до 7 дней по заявке работодателя", - сказала Свириденко.

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Оформление поездки будет проходить на портале "Дія".

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