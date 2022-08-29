- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 29.08.2022: Евро дорожает
Официальный курс гривны по отношению к доллару зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 29 августа 2022г.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 29.08.2022: Евро подорожал на 6 копеек
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3654 грн. (36,54 за евро, +6 коп.)
- 100 российских рублей – 60,9 грн. (6,09 за 10 рублей, 0 коп.)
- 100 польских злотых – 769 грн. (7,69 за злотый, +2 коп.)
Курс валют на межбанке 29 августа 2022 года
На межбанковском рынке на 29.08.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
- евро (покупка / продажа) - 36.56/36.93
Курс валют на черном рынке 29 августа 2022 года
На черном рынке на 29.08.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 40.65/40.75
- евро (покупка / продажа) - 40.40/40.65
Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что текущие прогнозы по ВВП в 2023 году варьируются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5%.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: