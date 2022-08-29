Курс валют на 29.08.2022: Евро дорожает

Официальный курс гривны по отношению к доллару зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 29 августа 2022г.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 29.08.2022: Евро подорожал на 6 копеек

100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3654 грн. (36,54 за евро, +6 коп.)

100 российских рублей – 60,9 грн. (6,09 за 10 рублей, 0 коп.)

100 польских злотых – 769 грн. (7,69 за злотый, +2 коп.)

НБУ НБУ НБУ НБУ

Курс валют на межбанке 29 августа 2022 года

На межбанковском рынке на 29.08.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93

евро (покупка / продажа) - 36.56/36.93

Курс валют на черном рынке 29 августа 2022 года

На черном рынке на 29.08.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 40.65/40.75

евро (покупка / продажа) - 40.40/40.65

Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что текущие прогнозы по ВВП в 2023 году варьируются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5%.