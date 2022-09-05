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- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 5.09.2022: Евро снижается
Официальный курс гривны по отношению к доллару зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 5 сентября 2022г.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 5.09.2022: Евро подешевел на 5 копеек
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3653 грн. (36,53 за евро, -5 коп.)
- 100 российских рублей – 60,3 грн. (6,03 за 10 рублей, -2 коп.)
- 100 польских злотых – 776 грн. (7,76 за злотый, 0 коп.)
Курс валют на межбанке 5 сентября 2022 года
На межбанковском рынке на 5.09.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка/продажа) – 36.56/36.93
- евро (покупка/продажа) – 36.55/36.92
Курс валют на черном рынке 5 сентября 2022
На черном рынке на 5.09.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка/продажа) – 40.70/40.85
- евро (покупка/продажа) – 40.30/40.50
Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что в Кабмине ожидается, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.
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