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Курс валют на 5.09.2022: Евро снижается

Официальный курс гривны по отношению к доллару зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 5.09.2022: Евро снижается
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 5 сентября 2022г.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 5.09.2022: Евро подешевел на 5 копеек

  • 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.) 
  • 100 евро – 3653 грн. (36,53 за евро, -5 коп.) 
  • 100 российских рублей – 60,3 грн. (6,03 за 10 рублей, -2 коп.)  
  • 100 польских злотых – 776 грн. (7,76 за злотый, 0 коп.)

Курс валют на межбанке 5 сентября 2022 года

На межбанковском рынке на 5.09.2022 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка/продажа) – 36.56/36.93
  • евро (покупка/продажа) – 36.55/36.92

Курс валют на черном рынке 5 сентября 2022

На черном рынке на 5.09.2022 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка/продажа) – 40.70/40.85
  • евро (покупка/продажа) – 40.30/40.50

Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что в Кабмине ожидается, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

 

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