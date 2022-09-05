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Украина может получить транш на 5 млрд евро от ЕС: сроки

Транш ожидается на этой неделе
 |  Автор: Ольга Опенько
Украина может получить транш на 5 млрд евро от ЕС: сроки
Иллюстративное фото/t.me/Denys_Smyhal

Украина рассчитывает на получение 5 млрд. евро макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Дениса Шмыгаля по итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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"На этой неделе мы ожидаем очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 5 млрд евро. Это поможет обеспечить устойчивость нашей экономики, поддержку армии и прохождение отопительного сезона", - написал Шмыгаль в Telegram.

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Также осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T.

"Мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны", - подчеркнул глава правительства.

Ранее мы писали, что президент США Байден объявил о рекордном пакете военной помощи Украине почти на три миллиарда долларов.

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