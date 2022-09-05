Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Долги предприятий реструктуризируют - рекомендация НБУ

НБУ разрешил переводить валюту для уплаты процентных платежей по кредитам
 |  Автор: Ольга Опенько
Долги предприятий реструктуризируют - рекомендация НБУ
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины определил, что банки должны рекомендовать клиентам с задолженностью перед нерезидентами обратиться к кредиторам с предложением реструктурировать долги. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Читайте также: НБУ увеличил продажу валюты из резервов

Для достижения договоренностей с внешними кредиторами НБУ разрешил переводить валюту для уплаты процентных платежей по кредитам при одновременном соблюдении следующих условий:

  • дата уплаты процентных платежей приходится на период с 24 февраля по 10 августа 2022 года (включительно);
  • заемщик по состоянию на 24 февраля 2022 года не имел просроченной задолженности по кредитному договору;
  • общая сумма средств, которую разрешается перевести в пределах одного кредитного договора в течение календарного месяца, не должна превышать пятую часть от суммы процентов, подлежащих уплате в период с 24 февраля до 10 августа 2022 года (включительно);

Читайте также: Что делать с банкнотами, которые банки намеренно повредили во время войны

  • средства, которые используются для покупки иностранной валюты и перевода валютных ценностей с целью уплаты соответствующих процентных платежей, не должны привлекаться по кредитам от резидентов;
  • заемщик не имеет задолженности по налоговым платежам;
  • заемщик продолжал осуществлять хозяйственную деятельность после 23 февраля 2022 года, в частности выплачивал зарплату сотрудникам и другие обязательные платежи.

По оценкам НБУ, общий объем задолженности по процентным платежам перед нерезидентами (за негарантированными государством кредитам) в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года не превышает 550 млн долларов.

По состоянию на 2 сентября 2022 года объем средств на валютных счетах клиентов с юридических лиц (не учитывая средства бюджета и внебюджетных фондов) в банковской системе составляет 8,7 млрд долларов.

Ранее мы писали, что Украина рассчитывает на получение 5 млрд евро макрофинансовой помощи  от ЕС.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
07.09.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.15 38.64 0.00
Продажа 40.04 40.18 0.00
Все курсы наличных валют...
07.09.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 36.29 0.60
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK