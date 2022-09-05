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В Британии объявили имя нового премьера

Лиз Трасс стала новым премьером страны
 |  Автор: Ольга Опенько
В Британии объявили имя нового премьера
Иллюстративное фото / depositphotos

В понедельник, 5 сентября, в Соединенном Королевстве назначен новый премьер-министр страны. Им стала действующий глава МИД Британии Лиз Трасс.

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Трасс получила 81 326 голосов против 60 399 за ее конкурента Риши Сунака.

Новый премьер-министр поблагодарила Бориса Джонсона.

"Борис, ты добился Brexit, ты сокрушил Джереми Корбина, ты внедрил вакцину и ты противостоял Владимиру Путину. Тобой восхищаются от Киева до Карлайла", - заявила Трасс.

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Трасс добавила, что вела предвыборную кампанию как консерватор, и будет управлять страной как консерватор.

Биография: Элизабет Трасс 47 лет. Родилась в Оксфорде. В Оксфордском университете изучала политику, экономику и философию. Поддерживала Консервативную партию еще будучи студенткой.

Впервые стала членом Палаты общин в 2010 году, а спустя два года получила должность министра образования. В 2014 году Трасс назначили министром окружающей среды. 

После избрания премьером Бориса Джонсона в 2019 году Лиз Трасс осталась в правительстве, но была переведена на пост министра внешней торговли. С сентября 2021 - министр иностранных дел Великобритании.

Ранее мы писали, что Организация Объединенных Наций прогнозирует голод в Сомали  в этом году.

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