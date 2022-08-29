Тысячи украинских беженцев в Британии останутся без дома

Первая группа шестимесячного приема беженцев подходит к концу в следующем месяце

В Украине идет седьмой месяц полномасштабная война. Украинцы, которые нашли прибежище от войны в Великобритании, рискуют оказаться без жилья. Первый 6-месячный период спонсорской поддержки "Homes for Ukraine" подходит к концу, а новую программу помощи правительство не спешит предлагать, пишет The Guardian.

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Правительство было предупреждено об этом, но министры отказываются предлагать новый пакет поддержки, чтобы остановить надвигающийся кризис на фоне роста стоимости жизни и длящейся войны.

Всего с марта по программе "Дома для Украины" прибыло 83900 беженцев.

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Беглецам от войны подобрали спонсоров, которые согласились:

разместить их на шесть месяцев и получать 350 фунтов стерлингов в месяц.

Не все варианты спонсорства оказались успешными - с начала войны в феврале 1335 украинских домохозяйств, в том числе 945 семей с детьми, зарегистрировались как бездомные.

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Кроме того, от 15000 до 21000 украинцев могут остаться без крова к зиме, а к середине следующего года их число возрастет до более чем 50 000 человек.

Стоит отметить, что британцы не понимали всей ответственности по приему беженцев. Для многих беженцев шестимесячный период заканчивается в середине сентября. При этом значительная часть владельцев заявляет, что без дополнительной помощи со стороны правительства украинцам придется выехать из жилья.

Правительство просит владельцев разрешить украинцам оставаться дольше, чем на шесть месяцев, и обращается к новым спонсорам.

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