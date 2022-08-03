Увольнение во время войны: появилась еще одна причина

Во время войны уволить работника можно из-за уничтожения производственных мощностей

Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство по оптимизации трудовых отношений. Об этом свидетельствует закон 2352-IX.

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Во время войны уволить работника можно из-за уничтожения производственных мощностей.

Так, изменениями в 41 Кодекса законов о труде вводится новое основание для увольнения по инициативе работодателя - невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя вследствие боевых действий.

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Обязательным условием для увольнения по этому основанию должна быть обоснованная невозможность обеспечивать работника работой.

При расторжении трудового договора в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 41 КЗоТ (невозможности обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя вследствие боевых действий) работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

Ранее мы писали, что ежемесячно Украина тратит на содержание своих вооруженных сил 130 млрд гривен.