Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Увольнение во время войны: появилась еще одна причина

Во время войны уволить работника можно из-за уничтожения производственных мощностей
 |  Автор: Ольга Опенько
Увольнение во время войны: появилась еще одна причина
Иллюстративное фото / depositphotos

Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство по оптимизации трудовых отношений. Об этом свидетельствует закон 2352-IX.

Читайте также: Работа в IТ-сфере: Сколько зарабатывают украинские разработчики

Во время войны уволить работника можно из-за уничтожения производственных мощностей.

Так, изменениями в 41 Кодекса законов о труде вводится новое основание для увольнения по инициативе работодателя - невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя вследствие боевых действий.

Читайте также: Как найти работу в Канаде беженцам из Украины

Обязательным условием для увольнения по этому основанию должна быть обоснованная невозможность обеспечивать работника работой.

При расторжении трудового договора в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 41 КЗоТ (невозможности обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя вследствие боевых действий) работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

Ранее мы писали, что ежемесячно Украина тратит на содержание своих вооруженных сил  130 млрд гривен.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
04.08.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 38.14 38.40 0.00
Продажа 39.30 39.73 0.00
Все курсы наличных валют...
04.08.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 37.25 0.60
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK