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Pepsi прекратила производство в России

Американская компания заявила, что прекратила производство концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew
 |  Автор: Ольга Опенько
Pepsi прекратила производство в России
Иллюстративное фото / depositphotos

PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства. Об этом сообщает Reuters.

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Объявление Pepsi было сделано после того, как агентство Reuters посетило десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружило банки и бутылки Pepsi с датами производства в июле и августе на заводах в России.

В заявлении для Reuters американская компания заявила, что прекратила производство концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России.

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Согласно данным Reuters, газированные напитки по-прежнему широко доступны в РФ. Запад не санкционировал еду и напитки в рамках широкомасштабных мер, направленных на наказание России за ее вторжение в Украине. 

Производство конкурирующей компании Coca-Cola Co из Атланты в России также продолжилось после того, как в марте она заявила о приостановке своей деятельности.

В июне компания заявила, что ее разливочная компания Coca-Cola HBC AG, отдельная компания, и существующие клиенты в России исчерпывают запасы, после чего производство и продажи Coke и других брендов в России прекратятся.

Ранее мы писали, что Совет Евросоюза принял решение о продлении санкций против физических и юридических лиц РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины еще на шесть месяцев – до 15 марта 2023 года.

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