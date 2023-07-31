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Курс валют на 31.07.2023: Евро покатился вниз

Официальный курс гривны к доллару США является фиксированным
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 31.07.2023: Евро покатился вниз
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 31 июля 2023г.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 31.07.2023: Доллар стабилен

  • 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.) 
  • 100 евро – 4025 грн. (40,25 за евро, -47 коп.) 
  • 100 польских злотых – 912 грн. (9,12 за злотый, -7 коп.)

Курс валют на межбанке 31 июля 2023 года  

На межбанковском рынке на 31.07.2023 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
  • евро (покупка / продажа) - 40.28/40.67

Курс валют на черном рынке 31 июля 2023 года 

На черном рынке на 31.07.2023 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 37.40/37.60
  • евро (покупка / продажа) - 41.45/41.73

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что НБУ улучшил прогноз по инфляции в Украине.

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