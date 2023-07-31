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- ВНО в Украине 2023
Курс валют на 31.07.2023: Евро покатился вниз
Официальный курс гривны к доллару США является фиксированным
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 31 июля 2023г.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 31.07.2023: Доллар стабилен
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 4025 грн. (40,25 за евро, -47 коп.)
- 100 польских злотых – 912 грн. (9,12 за злотый, -7 коп.)
Курс валют на межбанке 31 июля 2023 года
На межбанковском рынке на 31.07.2023 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
- евро (покупка / продажа) - 40.28/40.67
Курс валют на черном рынке 31 июля 2023 года
На черном рынке на 31.07.2023 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 37.40/37.60
- евро (покупка / продажа) - 41.45/41.73
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что НБУ улучшил прогноз по инфляции в Украине.
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