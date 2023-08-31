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ПриватБанк начал продавать валюту в Приват24

Клиенты могут покупать валюту через "Приват24" для зачисления на валютные карточки или счета
 |  Автор: Ольга Опенько
ПриватБанк начал продавать валюту в Приват24
Иллюстративное фото / depositphotos

Государственный ПриватБанк открыл продажу валюты в приложении "Приват24" в пределах установленных Национальным банком Украины лимитов. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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"С 29 августа 2023 года клиенты ПриватБанка могут покупать валюту через "Приват24" для зачисления на валютные карточки или счета с учетом требований регулятора и установленных лимитов на проведение таких операций в сумме до 50 тыс. грн в календарный месяц", - говорится в сообщении.

Так, продажа валюты онлайн осуществляется по текущему карточному курсу банка.

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Чтобы купить валюту в "Приват24", нужно:

  • зайти в меню "Переводы на карты",
  • выбрать гривневую карту, с которой будут списаны средства, и карточку в долларах США или евро, на которую будет зачислена валюта.

Если у клиента нет валютной карты, интернет-карту в долларах или евро можно оформить бесплатно прямо в "Приват24" за несколько секунд.

Ранее мы писали, что Нацбанк повысил лимиты на продажу безналичной валюты населению.

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