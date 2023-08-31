Цены на бензин в Украине растут: цифры

Cредняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 4,41 грн

За месяц, с 31 июля по 31 августа, средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 4,41 грн и составила 55,02 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 4,39 грн – до 47,81 грн/л, а дизельное горючее – на 4,84 грн, до 52,62 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 5 грн, до 54,99 грн/л, 56,99 грн/л и 54,99 грн/л соответственно.

На станциях сети "Укрнафта" горючее подорожало на 4-5 грн: бензин А-95 – до 50,9 грн/л, бензин А-95+ – до 53,1 грн/л, ГП – до 50,9 грн/л л.

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Бензин А-95 в сети UPG за месяц подорожал на 4,9 грн/л, до 53,9 грн/л, А-95 премиум – на 4 грн, до 55,9 грн/л, дизтопливо прибавило 5 грн – до 51 ,9 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 5 грн. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 53 грн/л, А-95+ – до 53,5 грн/л, дизельное топливо – до 53 грн/л.

Сети Shell, "БРСМ-Нефть", "Авантаж 7", "Автотранс", Prime, "Укр-Петроль", Mango, "Рур Групп" и другие повысили цены на топливо в пределах 3-6 грн.

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