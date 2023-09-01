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Курс валют на 1.09.2023: евро снова дешевеет
Доллар и злотый не изменились
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 сентября 2023 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 1.09.2023: Евро дешевеет
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3973 грн. (39,73 за евро, -6 коп.)
- 100 польских злотых – 889 грн. (8,89 за злотый, 0 коп.)
Курс валют на межбанке 1 сентября 2023 года
На межбанковском рынке на 1.09.2023 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
- евро (покупка / продажа) - 39.68/40.06
Курс валют на черном рынке 1 сентября 2023 года
На черном рынке на 1.09.2023 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 37.80/38.00
- евро (покупка / продажа) - 41.20/41.50
Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что в Украине минимальная зарплата в январе 2024 года увеличится с 6700 до 7100 грн.
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