Курс валют на 1.09.2023: евро снова дешевеет

Доллар и злотый не изменились

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 сентября 2023 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 1.09.2023: Евро дешевеет

100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3973 грн. (39,73 за евро, -6 коп.)

100 польских злотых – 889 грн. (8,89 за злотый, 0 коп.)

Курс валют на межбанке 1 сентября 2023 года

На межбанковском рынке на 1.09.2023 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93

евро (покупка / продажа) - 39.68/40.06

Курс валют на черном рынке 1 сентября 2023 года

На черном рынке на 1.09.2023 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 37.80/38.00

евро (покупка / продажа) - 41.20/41.50

Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

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