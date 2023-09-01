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На обмен монет и банкнот старых образцов остался месяц: все нюансы
Обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года, которые изымаются из наличного обращения, можно до 30 сентября 2023 года. После этого они уже не будут обмениваться. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.
Куда обращаться:
В Национальный банк Украины:
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- Киеве: Контрактовая пл., 2А;
- в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
- во Львове: ул. Коперника, 4;
- в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
- в Харькове: Театральная пл., 1;
- в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.
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В уполномоченным банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ. Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.
Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы.
Ранее мы писали, что во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества, вероятность потери сбережений очень высокая.