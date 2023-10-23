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Спрос на кредиты в Украине вырос - НБУ
Украинские банки зафиксировали рост спроса на корпоративные гривневые кредиты, а также кредиты населению. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях кредитования, передает пресс-служба Национального банка.
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Наибольший рост спроса наблюдается:
- в корпоративном сегменте со стороны крупных предприятий,
- в розничном – на ипотеку.
Также банки ожидают роста спроса и на корпоративные, и на розничные кредиты.
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Долговая нагрузка малых и средних предприятий и крупных компаний, по оценкам банков, два квартала подряд снижается до среднего уровня. В то же время долговая нагрузка домохозяйств несколько ниже средней.
Также отмечается, что уровень одобренных заявок на кредиты для бизнеса повысился. При этом финучреждения сообщили о незначительном росте кредитного риска.
Ранее мы писали, что долги украинцев растут.