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Спрос на кредиты в Украине вырос - НБУ

Наибольший рост спроса наблюдается в корпоративном сегменте со стороны крупных предприятий, в розничном – на ипотеку
 |  Автор: Ольга Опенько
Спрос на кредиты в Украине вырос - НБУ
Иллюстративное фото / depositphotos

Украинские банки зафиксировали рост спроса на корпоративные гривневые кредиты, а также кредиты населению. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях кредитования, передает пресс-служба Национального банка.

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Наибольший рост спроса наблюдается:

  • в корпоративном сегменте со стороны крупных предприятий,
  • в розничном – на ипотеку.

Также банки ожидают роста спроса и на корпоративные, и на розничные кредиты.

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Долговая нагрузка малых и средних предприятий и крупных компаний, по оценкам банков, два квартала подряд снижается до среднего уровня. В то же время долговая нагрузка домохозяйств несколько ниже средней.

Также отмечается, что уровень одобренных заявок на кредиты для бизнеса повысился. При  этом финучреждения сообщили о незначительном росте кредитного риска.

Ранее мы писали, что долги украинцев растут.

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