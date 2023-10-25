Курс валют на 25.10.2023: доллар дорожает

Евро также стремится ввысь

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 25 октября 2023 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 25.10.2023: Доллар подорожал

100 долларов США – 3657 грн. (36,57 за доллар, +2 коп.)

100 евро – 3890 грн. (38,90 за евро, +14 коп.)

100 польских злотых – 871 грн. (8,71 за злотый, +2 коп.)

НБУ НБУ НБУ

Курс валют на межбанке 25 октября 2023 года

На межбанковском рынке на 25.10.2023 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 36.55/36.57

евро (покупка / продажа) - 38.79/38.80

Курс валют на черном рынке 25 октября 2023 года

На черном рынке на 25.10.2023 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 37.87/38.00

евро (покупка / продажа) - 40.25/40.45

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что резервы Нацбанка установили рекорд за всю историю независимости Украины.