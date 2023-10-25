Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Курс валют на 25.10.2023: доллар дорожает

Евро также стремится ввысь
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 25.10.2023: доллар дорожает
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 25 октября 2023 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 25.10.2023: Доллар подорожал

  • 100 долларов США – 3657 грн. (36,57 за доллар, +2 коп.) 
  • 100 евро – 3890 грн. (38,90 за евро, +14 коп.)
  • 100 польских злотых – 871 грн. (8,71 за злотый, +2 коп.)

Курс валют на межбанке 25 октября 2023 года  

На межбанковском рынке на 25.10.2023 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 36.55/36.57
  • евро (покупка / продажа) - 38.79/38.80

Курс валют на черном рынке 25 октября 2023 года 

На черном рынке на 25.10.2023 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 37.87/38.00
  • евро (покупка / продажа) - 40.25/40.45

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что резервы Нацбанка установили рекорд за всю историю независимости Украины.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
07.11.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 37.21 39.22 0.00
Продажа 37.81 40.73 0.00
Все курсы наличных валют...
07.11.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.04 38.72 0.39
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK