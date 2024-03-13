"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на весенние каникулы

Выделено около 30 дополнительных вагонов под групповые детские перевозки

"Укрзализныця" на период школьных весенних каникул назначает дополнительные рейсы в наиболее востребованных направлениях. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

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Отмечается, что по стране поедут следующие дополнительные поезда:

поезд №159/160 Киев - Трускавец будет отправляться из Киева 23 марта в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. Из Трускавца поезд будет отправляться в ту же дату в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

поезд №191/192 Киев - Львов будет отправляться из Киева 24 марта в 7:37 и прибывать во Львов в 17:21. Из Львова поезд будет отправляться в ту же дату в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.

поезд №255/256 Киев - Рахов курсирует через день по четным из Киева в 14:59 и прибывает в Рахов в 7:50. В обратном направлении, из Рахова, поезд отправляется через день по нечетным в 19:37 и прибывает в Киев в 13:01.

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поезд №192 Львов - Киев отправится из Львова 17 марта в 11:55 и прибудет в Киев в 22:09.

поезд №195 Киев - Ивано-Франковск отправится из Киева 17 марта в 7:37 и прибудет в Ивано-Франковск в 18:18. Из Ивано-Франковска в тот же день в Киев в 19:25 отправится поезд №91, который прибудет в столицу в 6:19.

поезд №201/202 Харьков - Ворохта отправляется из Харькова через день по четным в 18:55 и будет прибывать в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд отправляется по нечетным в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.

поезд №203/204 Днепр - Ворохта отправляется из Днепра по нечетным в 14:35 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд будет отправляться по четным в 16:29 и прибывать в Днепр в 12:35.

Так, "Укрзализныця" выделила около 30 дополнительных вагонов под групповые детские перевозки.

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