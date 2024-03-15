НБУ снизил официальный курс доллара после исторического максимума

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 15 марта 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 15.03.2024: Доллар подешевел

100 долларов США – 3868 грн. (38,68 за доллар, -10 коп.)

100 евро – 4228 грн. (42,28 за евро, -13 коп.)

100 польских злотых – 984 грн. (9,84 за злотый, -4 коп.)

Курс валют на межбанке 15 марта 2024 года

На межбанковском рынке на 15.03.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 38.67/38.69

евро (покупка / продажа) - 42.14/42.15

Курс валют на черном рынке 15 марта 2024 года

На черном рынке на 15.03.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 38.68/38.77

евро (покупка / продажа) - 42.30/42.55

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что иностранные инвесторы интересуются украинскими государственными "Укргазбанком" и "Sense Bank".