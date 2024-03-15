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Курс валют на 15.03.2024: доллар подешевел

НБУ снизил официальный курс доллара после исторического максимума
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 15.03.2024: доллар подешевел
Иллюстративное фото / Getty Images

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 15 марта 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 15.03.2024: Доллар подешевел

  • 100 долларов США – 3868 грн. (38,68 за доллар, -10 коп.) 
  • 100 евро – 4228 грн. (42,28 за евро, -13 коп.) 
  • 100 польских злотых – 984 грн. (9,84 за злотый, -4 коп.) 

Курс валют на межбанке 15 марта 2024 года  

На межбанковском рынке на 15.03.2024 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 38.67/38.69
  • евро (покупка / продажа) - 42.14/42.15

Курс валют на черном рынке 15 марта 2024 года 

На черном рынке на 15.03.2024 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 38.68/38.77
  • евро (покупка / продажа) - 42.30/42.55

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что иностранные инвесторы интересуются украинскими государственными "Укргазбанком" и "Sense Bank".

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