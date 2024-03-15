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Курс валют на 15.03.2024: доллар подешевел
НБУ снизил официальный курс доллара после исторического максимума
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 15 марта 2024 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 15.03.2024: Доллар подешевел
- 100 долларов США – 3868 грн. (38,68 за доллар, -10 коп.)
- 100 евро – 4228 грн. (42,28 за евро, -13 коп.)
- 100 польских злотых – 984 грн. (9,84 за злотый, -4 коп.)
Курс валют на межбанке 15 марта 2024 года
На межбанковском рынке на 15.03.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 38.67/38.69
- евро (покупка / продажа) - 42.14/42.15
Курс валют на черном рынке 15 марта 2024 года
На черном рынке на 15.03.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 38.68/38.77
- евро (покупка / продажа) - 42.30/42.55
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что иностранные инвесторы интересуются украинскими государственными "Укргазбанком" и "Sense Bank".
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