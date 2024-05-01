Курс валют на 1.05.2024: доллар подешевел

НБУ установил официальный курс доллара на 1 мая

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 мая 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 1.05.2024: Доллар дешевеет

100 долларов США – 3951 грн. (39,51 за доллар, -15 коп.)

100 евро – 4236 грн. (42,36 за евро, -13 коп.)

100 польских злотых – 981 грн. (9,81 за злотый, -1 коп.)

Курс валют на межбанке 1 мая 2024 года

На межбанковском рынке на 1.05.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 39.6/39.66

евро (покупка / продажа) - 42.38/42.44

Курс валют на черном рынке 1 мая 2024 года

На черном рынке на 1.05.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 39.75/39.85

евро (покупка / продажа) - 42.73/42.90

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что правление Национального банка Украины решило снизить учетную ставку до 13,5% с 26 апреля 2024 года.