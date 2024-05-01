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Курс валют на 1.05.2024: доллар подешевел

НБУ установил официальный курс доллара на 1 мая
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 1.05.2024: доллар подешевел
Иллюстративное фото / Getty Images

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 мая 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 1.05.2024: Доллар дешевеет

  • 100 долларов США – 3951 грн. (39,51 за доллар, -15 коп.) 
  • 100 евро – 4236 грн. (42,36 за евро, -13 коп.) 
  • 100 польских злотых – 981 грн. (9,81 за злотый, -1 коп.) 

Курс валют на межбанке 1 мая 2024 года  

На межбанковском рынке на 1.05.2024 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 39.6/39.66
  • евро (покупка / продажа) - 42.38/42.44

Курс валют на черном рынке 1 мая 2024 года 

На черном рынке на 1.05.2024 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 39.75/39.85
  • евро (покупка / продажа) - 42.73/42.90

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что правление Национального банка Украины решило снизить учетную ставку до 13,5% с 26 апреля  2024 года.

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