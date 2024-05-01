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Курс валют на 1.05.2024: доллар подешевел
НБУ установил официальный курс доллара на 1 мая
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 1 мая 2024 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 1.05.2024: Доллар дешевеет
- 100 долларов США – 3951 грн. (39,51 за доллар, -15 коп.)
- 100 евро – 4236 грн. (42,36 за евро, -13 коп.)
- 100 польских злотых – 981 грн. (9,81 за злотый, -1 коп.)
Курс валют на межбанке 1 мая 2024 года
На межбанковском рынке на 1.05.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 39.6/39.66
- евро (покупка / продажа) - 42.38/42.44
Курс валют на черном рынке 1 мая 2024 года
На черном рынке на 1.05.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 39.75/39.85
- евро (покупка / продажа) - 42.73/42.90
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что правление Национального банка Украины решило снизить учетную ставку до 13,5% с 26 апреля 2024 года.
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