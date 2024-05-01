В Monobank произошел сбой

Техподдержка финучреждения обещает восстановить работоспособность сервисов в ближайшее время

Monobank заявляет о сложностях в работе приложения. В частности пользователи жалуются на долгую загрузку. Об этом сообщил соучредитель банковского учреждения Олег Гороховский.

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"Сбой в приложении. Исправляем. Прошу прощения у всех, кого подводим", - сообщил он.

Техподдержка финучреждения обещает восстановить работоспособность сервисов в ближайшее время.

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Ранее мы писали, что правление Национального банка Украины решило снизить учетную ставку до 13,5% с 26 апреля 2024 года.